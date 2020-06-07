توقيف شخصين بحوزتهما 1590 قرصا مهلوسا بتيارت

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين متلبسين بحيازة كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة بصفة غير شرعية لغرض البيع.

عملية توقيف المتهمين تمت اثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 36 سنة بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى مدينة تيارت وإستغلالا لذلك تم الترصد للمشتبه فيه و توقيفه متلبسا بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ390 قرصا من نوع بريغابالين.

و اسفرت النحقيقات من تحديد المروج الرئيسي البالغ من العمر 24 سنة وبعد تفتيش مسكنه عثر بداخله على 1200 قرصا من نفس النوع لتصل الكمية المحجوزة الى 1590 وحدة و بعد تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت اودعهما الحبس بتهمة حبازة المؤثرات العقلية بطريقة غير قانونية ولغرض البيع .

مالك ج