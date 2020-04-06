توقيف شخصين بحوزتهما 488 قرص من المهلوسات بتيارت

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف شخصين لتورطهما في قضية حيازة الأقراص المهلوسة بصفة غير شرعية لغرض الترويج.

عملية توقيف المتهمين ” 23 سنة و38 سنة” تمت إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها قيام شخصين بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى مدينة تيارت واستغلالا لذلك تم ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيهما.

وأسفرت العملية عن توقيفهما وعثر بحوزتهما على 488 قرص مهلوس من نوع ترامادول بعد الانتهاء من الاجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي اودعهما الحبس في انتظار محاكمتهما.