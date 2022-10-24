توقيف شخصين تسببا بحادثي مرور أحدهما دهس طفلا بميلة

تم توقيف شخصين تسببا في حادث مرور أحدهما تسبب في وفاة طفل يبلع من العمر 8 سنوات، ببلدية بني قشة بميلة.

وحسب ما أفاده بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة اختصاص مجلس قضاء ميلة. أنه تم توقيف المسمى “م ع” المتسبب في حادث سير أدى لوفاة طفل 8 أعوام ببلدية بني قشة.

ويتم متابعة الموقوف بجنحة القتل الخطأ نتيجة الإفراط في السرعة والمناورات الخطيرة. طبقا للمادتين 69 من قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها و 288 من قانون العقوبات.

وأورد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة في البيان أن المعني رهن الحبس في الحكم الصادر بشأنه بانتظار المحاكمة.

وفي السياق ذاته، أفاد المصدر عن توقيف المسمى “ب ح” المتورط في حادث المرور المسجل ببلدية فرجيوة والذي راحت ضحيته إمرأة.

ويتابع الموقوف بجرم الفرار ومحاولة الإفلات من المسؤولية الجزائية على إثر حادث مرور جسماني. وفقا للمادة 72 من قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

أين تمت إدانته بعقوبة عام حبس نافذ مع الايداع في الجلسة وتعليق رخصة السياقة لمدة 5 سنوات