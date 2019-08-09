توقيف شخصين تواصلا مع “داعش” للإنضمام إليهم في سوريا

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية، من إحباط محاولة انضمام شخص إلى التنظيم الإرهابي “داعش” بسوريا.

وحسب المعلومات التي يحوزها موقع “النهار أون لاين” وكان المعني يتواصل مع بعض عناصر “داعش” عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقامت عناصر الشرطة القضائية بتتبع إتصالاته بالتنسيق مع وكيل الجمهورية ومداهمة منزله وحجز المعدات الإلكترونية التي كان يتعامل بها.

وخلال التحقيق اعترف الموقوف بتعامله مع المجموعة الإرهابية ويكشف عن محاولته التنقل إلى سوريا بعدما تم إقناعه بذلك.

وبعد التحقيق واعترافه بتعامله مع عناصر إرهابية بغية الإنضمام إلى “داعش”، تم إحالته على العدالة التي أمرت بإيداعه السجن.

وبإستغلال الحساب الذي تستعمله الجماعة الإرهابية، تم التوصل إلى شخص آخر بولاية أخرى كانت في طريقه على التجند والتنقل إلى التنظيم الإرهابي بسوريا.

حيث تم تمديد الإختصاص وتوقيفه والتحقيق معه وإحالته على العدالة التي أمرت بإيداعه الحبس بتهم تتعلق بالإرهاب.