توقيف شخصين تورطا في سرقة مبالغ ومجوهرات ووثائق رسمية في معسكر

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بدائرة سيق بمعسكر شخصين يبلغان من العمر 39 و44 سنة، بعد تورطهما في جريمة السرقة داخل مسكن وشخص ثالث يبلغ من العمر 38 سنة بعد تورطه في جريمة النصب.

وجاءت العملية، إثر شكوى استقبلتها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بمدينة سيق من طرف هذا الأخير حول تعرضه لجريمة السرقة من داخل مسكنه العائلي من طرف المشتبه فيهما اللذان استهدفا له حسبه مبلغا ماليا ووثائق رسمية وكمية من المجوهرات من المعدن الأصفر.

وتم فتح تحقيق في القضية لكشف ملابسات الجريمة وخلفياتها، حيث تمكن عناصر الفرقة من استرجاع وثائق رسمية مسروقة، ليستمر التحقيق مع المشتبه فيهما في جريمة السرقة، وتبين أنهما كانا ضحيتا جريمة نصب من طرف صاحب المسكن، الذي سلبهما حسب أقوالهما مبلغا ماليا معتبرا، نظير حصولهما على شقق سكنية بإحدى الولايات المجاورة.

وفتح عناصر الفرقة تحقيقا موازيا بخصوص القضية الثانية المتعلقة بجريمة النصب، ثم استكملت إجراءات التحقيق في القضيتين وقدم الأطراف أمام العدالة لمحاكمتهم ، حيث أودع شخص رهن الحبس ووضع الآخر تحت الرقابة القضائية بخصوص جريمة السرقة من داخل مسكن فيما أودع المشتبه فيه في جريمة النصب رهن الحبس .