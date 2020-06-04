توقيف شخصين تورطا في سرقة مسكن بتيغنيف في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر من فك لغز جريمة سرقة من داخل مسكن وإسترجاع مسروقات… مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و23 سنة.

العملية تمت إثر شكوى استقبلتها فرقة الشرطة القضائية من طرف الضحية ضد مجهولين، ارتكبوا في حقه جريمة السرقة من داخل مسكنه العائلي.

أين استهدفوا خلالها مبلغا ماليا قدره الضحية بــ 200 مليون سنتيم، إضافة إلى كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر .

ليتم فتح إثرها تحقيق لكشف ملابسات هذه القضية، اين مكنت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 23 سنة.

وإثرة تفتيش مسكنه العائلي تم استرجاع مبلغ مالي ليتواصل التحقيق في القضية الذي أسفر عن تحديد هوية شريكه البالغ من العمر 19 سنة.

واسترجاع مبلغ مالي آخر من باقي المبلغ المسروق، لتستكمل إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهما.

وقدما أمام العدالة، التي أمرت بإيداعهما رهن الحبس.