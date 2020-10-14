توقيف شخصين تورطا في قضية سرقة مجوهرات بأم البواقي

تمكنت مصالح أمن دائرة عين ببوش في أم البواقي، في عملية نوعية، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة مصوغات واسترجاعها.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الأربعاء، تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 2020.10.08 على إثر تقدم أحد الأشخاص إلى مقر أمن الدائرة من أجل تحريك شكوي رسمية في قضية سرقة طالت كمية معتبرة من مصوغات من المعدن الأصفر.

ليتم على الفور فتح تحقيق في القضية.

وباستغلال كافة المعلومات والمعطيات وبتكثيف الأبحاث والتحريات الدقيقة، تمكن رجال الشرطة القضائية بعين ببوش في وقت وجيز من التوصل إلى هوية شخصان مشتبه فيهما يبلغان من العمر 22 و 23 سنة.

وتم توقيف المعنيين، بتاريخ 2020.10.09 وتحويلها الى المصلحة لمواصلة الاجراءات، مع استرجاع المسروقات.

وحسب ذات المصدر، تمثلت المسروقات في حزام من المعدن الأصفر و4 أزواج أقراط وخاتم من الحجم الكبير وقلادتين و7 أساور.

وأنجز ضد المشتبه فيهما، ملف جزائي عن قضية السرقة “مصوغات من المعدن الأصفر”، متبوعة بالابتزاز.

وتم تقديم المعنيين، أمام الجهات القضائية بتاريخ 2020.10.11، يضيف البيان.