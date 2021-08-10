توقيف شخصين تَنكرا في زي ممرضين وسرقا أدوية من مستشفى تلمسان

تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع التابع لامن ولاية تلمسان من توقيف شخصين “رجل وإمرأة” يبلغان من العمر 20 سنة و27 سنة بتهمة سرقة الأدوية الصيدلانية.

وتم توقيف الشخصين لسرقتهما الأدوية من مختلف الانواع من داخل مستشفى تلمسان. حيث تم توقيفهما في حالة تلبس مع إنتحال صفة الغير من خلال التنكر بالزي الخاص بمهنة التمريض. ليتم تحويل المشتبه فيهما والمحجوزات الى مقر الامن. وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه المتورطين أمام العدالة.