توقيف شخصين حاولا تهريب كمية من المخدرات في محرّك مركبة بتلمسان

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 38 كيلوغرام و300 غرام.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات احتمال تهريب كمية من المخدرات بمنطقة سلام التابعة لبلدية ودائرة باب العسة.

ليتم غلق جميع المنافذ المحتمل استغلالها من طرف الشبكة، حيث لفتت سيارة من نوع 505 انتباه قوات الأمن،كان على متنها شخصان.

بعد ما قام السائق بالدوران في منتصف الطريق محاولا الفرار، ليصطدم بسياج حديدي أسفر عن انفجار العجلة الأمامية للسيارة.

وعليه تم تطويق المكان وتوقيف المشتبه فيهما، وبعد تفتيش السيارة عثر على كمية المخدرات مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود.

كما تم العثور بداخل المركبة على محضر المراقبة التقنية للسيارة مسجلة باسم المدعو/ ح ن .

التحقيق يبقى مفتوح من طرف ذات المصلحة في القضية.