توقيف شخصين خربا لافتات صُور الإنتخابات بالعاصمة

قام أفراد الدرك الوطني بسيدي عبد الله في العاصمة، بتوقيف شخصين مشتبه فيهما في تخريب اللافتات المخصصة لوضع صور للانتخابات الرئاسية التي تم وضعها من طرف الجهة المختصة.

وحسب بيان للدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، تمت العملية، بناءً على معلومات واردة مفادها قيام أحد الأشخاص بتخريب اللافتات المخصصة لوضع صور للانتخابات الرئاسية.

ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل السريع لأفراد الدرك الوطني بسيدي عبد الله إلى عين المكان.

أين قام أفراد الدرك، بتوقيف شخصين مشتبه فيهما في ظرف وجيز. والذي رفعت ضدهما جنحة إتلاف أموال عمومية “معلومات وبيانات الخاصة بالمترشحين”.

وكذا جنحة القيام بالاعتداء عمدا على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها.

كما فتحت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله، تحقيقا في القضية. وسوف يتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.