توقيف شخصين سرقا سيارة باستعمال جهاز التشويش بالبليدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بالشفة الواقعة غرب البليدة توقيف شخصين.

الشخصين تتراوح أعمارهم ما بين ” 31-32 ” سنة.

حيثيات القضية، حسب ذات الهيئة، إلى قيام الفرقة بنقطة مراقبة على الساعة الحادية عشر ليلا بمدخل بلدية شفة.

حيث لفت انتباههم شخص داخل محطة الخدمات يقوم بمراقبة وترصد إحدى السيارات كانت مركونة .

إلى أن قام الشخص بفتحها والصعود إليها، ليقوم أفراد الفرقة بتوقيفه وهو بصدد سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 220 مليون سنتيم.

وبعد تفتيشه تم العثور بحوزته على جهاز تحكم يستعمل في التشويش على أجهزة التحكم في السيارات.

على إثرها تم اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد التحقيق مع المعني تبين انه كان رفقة شخص على متن سيارة كان يقوم بانتظاره حيث قام بالفرار لحظة القبض عليه.

حيث تم تكثيف الأبحاث عن المشكوك فيه وإلقاء القبض عليه.