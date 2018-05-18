توقيف شخصين سرقا 93 مليون من سيارة بالعاصمة

أوقف عناصر الشرطة بأمن ولاية العاصمة شخصين تورطا في قضية سرقة مبلغ مالي من مركبة أحد المواطنين.

بعد أن تم تقييد شكوى من طرف الضحية الذي ابلغ الشرطة بتعرضه لسرقة مبلغ مالي من مركبته التي كانت مركونة.

أسفرت تحريات مصالح الشرطة للوصول الى رقم تسجيل سيارة المشتبه فيه، وتحديد هويته الذي تبين انه يقيم خارج الإختصاص.

وبعد الحصول على إذن بتمديد الإختصاص وتفتيش المنزل، تنقلت ذات المصالح الى منزل المشتبه فيه، بعد ترصد سيارته.

وبعد تحقيقات معمقة تبين أن المشتبه فيه غادر رفقة صديق له وبعد عودته تم توقيفه وعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 53 مليون سنتيم.

كما ضبط بداخل المركبة على جميع الأدلة التي تستعمل في السرقة منها جهاز منع الغلق الآلي للمركبات وجهاز GPS وألبسة تستعمل في السرقة.

كما عثر بمنزل صديقته بعد تنفيذ إذن بتفتيش المنزل على مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها،تم تقديم المشتبه فيهما على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.