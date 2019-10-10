توقيف شخصين في بومرداس كانا يقومان بنهب رمال البحر

أخبار الجزائر
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توقيف شخصين في بومرداس كانا يقومان بنهب رمال البحر
بقلم نادية بن طاهر

قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو البحري، في بومرداس، بتوقيف شخصين يقومان باستخراج مادة ملاط البحر دون رخصة وسرقتها.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الخميس، جاءت هذه العملية لمكافحة ظاهرة نهب الشواطئ، وتهريب وإستخراج الرمال بطريقة غير شرعية.

وتعود تفاصيل العملية، إلى تاريخ 4 أكتوبر 2019، على الساعة الرابعة والنصف مساء، حيث تم حجز عدة أكياس وصناديق حديدية معبأة بملاط البحر، بشاطئ حوش مصطفى ببلدية بودواو البحري.

وتم توقيف المشتبه فيهما، في انتظار تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.


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