توقيف شخصين في حالة سُكر إعتديا على مواطن بتمنراست 

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية تمنراست من توقيف شخصين كانا في حالة متقدمة من السُكر العلني وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

حيث قاما بالإعتداء على صاحب محل بوسط المدينة، المشتبه فيها 30 يبلغان من العمر 30و35 سنة على التوالي.

فبعد ورود إتصال هاتفي على الرقم الأخضر48-15 مفادة طلب تدخل صاحب مطعم تعرض للإعتداء من طرف شخصين مخمورين.

تنقلت عناصر الشرطة العاملة بالميدان على جناح السرعة إلى عين المكان،وتمت السيطرة على الشخصين المشتبه فيهما وتوقيفهماو تحويلهما إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.

بعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة بتمنراست التي أصدرت في حق أحدهما حكم بخمسة سنوات حبس نافذة.

والآخر حكم بثلاثة سنوات حبس نافدة وغرامة مالية لكل منهما قدرت بـ 100 ألف دج. بتهمة حمل سلاح أبيض مع الضرب والجرح العمدي.

حاجي عبدالرزاق