توقيف شخصين قاما بالسطو على منزل بالنعامة

اوقفت مصالح فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة المشرية بولاية النعامة شخصين قاما بالسطو على منزل.

وتعود حيثيات القضية اثر تقدم احد المواطنين بشكوى مفادها تعرض مسكنه الخاص في طور الإنجاز للسرقة من قبل مجهولين.

وإستغلالا للمعلومة، تمكنت عناصر الأمن من التعرف على الفاعلين، أين يتعلق الأمر بشابين في العقد الرابع من عمرهما.

وقام أحدهما بإخفاء المسروقات بمسكنه العائلي، حيث تم إستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه والذي كانت نتائجه إيجابية.

ليتم استرجاع جميع المسروقات والمتمثلة في 5 أبواب خزائن ألمنيوم من الحجم الكبير، 7 من الحجم المتوسط، 4 من الحجم الصغير بالإضافة إلى 3 سياجات حديدية.

فيما تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة المشرية عن تهمة حيازة سرقة بالكسر من داخل مسكن.