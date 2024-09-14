توقيف شخصين قاما برشق جرار طريقي ببرج بوعريريج

قامت مصالح الدرك الوطني ببرج بوعريريج، بتوقيف شخصين قاما بالرشق بالحجارة لجرار طريقي.

وحسب بيان لذات المصالح، جاءت هذه العملية، بناءً على الشكوى المقدمة إلى صفحة طريقي للدرك الوطني، عن طريق فيديو مصور.

وأفادت الشكوى، بتعرض سائق جرار طريقي للرشق بالحجارة، مع التحطيم العمدي لمركبته من قبل شخصين مجهولي الهوية، على مستوى الطريق الوطني رقم 60 أ.

وعلى إثر ذلك قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمهير بتشكيل دورية والتنقل على الفور إلى عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة.

وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. حيث سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.