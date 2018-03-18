توقيف شخصين قاما بسرقة أزيد من “رطل” ذهب في معسكر

تمكن الشرطة القضائية لمعسكر أمس السبت من توقيف شخصين متورطان في سرقة 528 غرام من الذهب،

وقد تم توقيف هذين الشخصين إثر شكوى قدمها أحد المواطنين بعاصمة الولاية،حسبما علم اليوم الأحد لدى خلية الإعلام للأمن الولائي،

وتعرض المواطن للنصب والاحتيال من طرف المشتبه فيهما اللذان سلباه 528 غرام من الذهب، بعدما أوهماه أنهما يرغبان في استبدال سيارتين لديهما مقابل كمية من الذهب.

وقد سمح التحقيق الذي باشرته مصالح الشرطة بتوقيفهما وتقديمهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر،حيث صدر قرار بوضعهما رهن الحبس.