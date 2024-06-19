توقيف شخصين قتلا سابقا بٱيت لحسن في تيزي وزو

تمكنت فرقة الدرك الوطني ببني يني وفي ظرف قياسي من توقيف شخصين قاما بقتل شاب بقرية آيت لحسن بلدية بني يني ولاية تيزي وزو.

وبتاريخ 2024/06/18 على الساعة 01:50 صباحا، تلقت فرقة الدرك الوطني بني يني، مكالمة هاتفية ، مفادها وجود حادث مرور على مستوى الطريق البلدي رقم 06 ببلدية بني يني بالضبط بقرية أيت لحسن بلدية بني يني.

وبعد تنقل فريق التحقيق للقيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة، عاينوا وجود بقع من الدم على حافة الطريق، قطعة حديدية على شكل رمح (ألة حادة بها دم شاحنة صغيرة نوع DFSK مقلوبة على جنبها الأيسر في منحدر غابي على بعد 150 متر عن الطريق بداخلها شخص قد فارق الحياة، يتعلق الأمر بالمسمى (ح) ي ) البالغ من العمر 28 سنة. غير أن فحص الجثة بين أن الضحية طعن بآلة حادة وبه جروح غائرة في أنحاء متفرقة من جسده .

مواصلة للتحقيق وبعد تمشيط مكان الجريمة وجد المحققون منزلا به كاميرا موجهة لمكان الحادث بعد التنسيق مع صاحب المنزل ومعاينة الفيديوهات المصورة. تم التوصل أن كل من (ش.ك) 55 سنة وإبنه(ش.ن) 24 سنة قامو بإعتراض طريق الضحية بسيارتهم ثم إنهالو عليه بالضرب والطعن بواسطة رمح حديدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وبعدها قامو بدفع الشاحنة نحو منحدر غابي لكي يبدو أنه حادث مرور.

بعد التعرف على المشكوك فيهما تم تشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالإربعاءناث إرائن والتوجه الى منزل المشتبه فيهما أين تم توقيفهما في نفس اليوم على الساعة الرابعةوالنصف (04:30) صباحا.

وبعد مواجهتهما بمقطع الفيديو وشهادة الشاهد الذي كان قريبا من مكان الحادث إعترفا بأفعالهما مؤكدين أن سبب القيام بهذه الجريمة هو الانتقام من الضحية الذي كان قد ضربهمافي سبتمبر 2023.

سيتم تقديم المشتبه فيهما الى الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق في القضية عن جناية القتل العمدي بسلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد ، التحطيم العمدي لملك الغير.