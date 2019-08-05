توقيف شخصين كانا بصدد تهريب كمية من “الزطلة” إلى تونس بتبسة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتبسة، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة كمية من القنب الهندي كانت مخبأة بأحكام داخل مركبة سياحية.

وحسب معلومات “النهار” فإن العملية التي تم تنفيذها من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني.

العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة عن شبكة تعمل على الإتجار غير الشرعي بالمخدرات.

وذلك بعد أن تقوم بجلب كميات الكيف المعالج من أقصى ولايات الغرب الجزائري وتنقله إلى مهربين تونسيين عبر الشريط الحدودي.

ليتم بعد ذلك فتح تحقيق معمق وتحريات، تم نصب كمين للمشتبه بهما على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين مدينة بئر العاتر وعاصمة الولاية.

وتمخض الكمين الذي تم نصبه عن توقيف المركبة وإجراء عملية التفتيش القانونية.

عناصر الفصيلة التي سجلت العديد من القضايا النوعية في الفترة الأخيرة قاموا على الفور بتحويل الموقوفين وسماعهما على محاضر رسمية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بدائرة الإختصاص فور استيفاء الإجراءات القانونية.