توقيف شخصين لتورطهما في السرقة والتبليغ عن جريمة وهمية في قسنطينة

تمكن عناصر الضبطية القضائية بأمن قسنطينة، من توقيف شخصين لتورطهما في السرقة والتبليغ عن جريمة وهمية.

وتعود وقائع القضية حسب بيان لذات الجهة الأمنية، خلال دورية لقوات الشرطة بأرض طنوجي بحي الأمير عبد القادر،

حيث لفت انتباههم لمركبة من نوع “مازدا “مركونة على حافة الطريق

و شخصان يقومان بنزع سياج حديدي لمؤسسة وتحميله على متن المركبة.

وبعد مشاهدتهم من قبل الشرطة لاذا بالفرار تاركين المركبة ليتم حجزها رفقة المحتويات التي بداخلها، حيث تم فتح تحقيق في القضية.

وبعد يوم من ذالك تلقت المصلحة بلاغ من قبل صاحب المركبة تفيد بتعرضها للسرقة.

واسفرت التحقيقات مع المعني تورط هذا الأخير بسرقة السياج الحديد رفقة شخص آخر

و الذي تم توقيفه هو الأخر .

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعنيان أمام النيابة المحلية.