توقيف شخصين لتورطهما في سرقة المواشي بالوادي

تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الوادي، من توقيف شخصين لتورطهما في سرقة المواشي.

وقائع القضية تعود بعد تلقي مصالح الأمن شكوى من قبل أحد الموالين مفادها تعرضه لسرقة من قبل مجهولين طالت 5 رؤوس غنم كانت متواجدة ضمن قطيعه .

وعلى إثر ذلك باشرت عناصر الشرطة القضائية التحقيق في حيثيات القضية، و جمع المعلومات والأدلة

و التي أسفرت عن تحـديد هـوية شابين في العشرينيات من العمر محل شبهة.

وبعد إعداد خطة محكمة تم الإيقاع بهما ليتم إقتيادها إلى مقر أمن الولاية.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف قـضـائي للموقوفات وتقديمهما أمام الجهات القضائية لإرتكاب جرم السرقة.