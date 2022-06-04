توقيف شخصين متلبسين بحرق غابات النخيل في ورقلة

تم اليوم السبت، ضبط وتوقيف شخصين في حالة تلبس يقومان بحرق غابات النخيل بورقلة، اين خلف هذا العمل الإجرامي اتلاف اكثر من 250 نخلة.

وتمت عملية التوقيف في حدود الساعة 12:30 ببلدية عين البيضاء بورقلة، أين عثر بحوزة المعنيان كل الوسائل لتنفيذ هذا العمل الإجرامي، حسب بيان وزارة الداخلية.

ليتم تحويل المعنيان من طرف المصالح الأمنية لمباشرة الإجراءات التحقيقية.

وكان هذا الحريق قد نشب بغابات النخيل ببلدية عين البيضاء، صبيحة اليوم السبت، ليتم التدخل من طرف أفراد الجيش الشعبي الوطني، أعوان الحماية المدنية، محافظة الغابات بالإضافة الى جمع من المواطنين لإخماد هذا الحريق.