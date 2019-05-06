توقيف شخصين متلبسين في سرقة مركبة بالجلفة

تمكنت مصالح الشرطة بالجلفة من توقيف شخصين مشتبه فيهما،في العقد الثاني من عمرهما في حالة تلبس بمحاولة السرقة،من داخل إحدى المركبات.

وأُحبطت عملية السرقة على إثر دوريات شرطية بقطاع إختصاص ذات الأمن الحضري بالمدينة

أين لفت إنتباههم شخصين يقومان بمحاولة تحطيم زجاج إحدى المركبات المركونة قصد سرقة ما بداخلها، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي.

ليتم بفعل سرعة ويقظة عناصر الدورية من توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس وتحويلهما إلى مقر الأمن الحضري السادس لمباشرة الإجراءات المعمول بها.

ولدى مباشرة التحقيق المعمق مع المشتبه فيهما وعرضهما على النظام الآلي للتعرف على البصمات، يضيف المصدر ذاته

تبين أنهما متورطين في قضيتين سابقتين تتعلقان بالسرقة من داخل مركبة، وبعد إستيفاء إجراءات التحقيق في القضايا.

قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أمر بإيداع أحدهما رهن الحبس المؤقت، فيما إستفاد المشتبه فيه الثاني من إجراءات الرقابة القضائية .