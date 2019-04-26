توقيف شخصين متورطان في سرقة الكوابل الهاتفية لـ”شركة اتصالات الجزائر” بتيارت

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف شخصين متورطان في سرقة الكوابل الهاتفية لـ”شركة اتصالات الجزائر” بتيارت
بقلم د.داود

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين، عن قضية السرقة بالتعدد مع التحطيم العمدي لملك الغير .

حيث قام شخصين مشبوهين بسرقة الكوابل الهاتفية التابعة لشركة “إتصالات الجزائر”، على مستوى أحد أحياء المدينة،

ويتعلق الأمر بكل من المدعو ( ب، و) البالغ من العمر  23 سنة و( ب، ع) البالغ من العمر 19 سنة.

حيث تم الترصد لهما وضبطهما يقومان بتحطيم غرفة أرضية تابعة لشركة اتصالات الجزائر بالقرب من احدى نقاط الدوران بواسطة مطرقة كبيرة الحجم.

بعد إتمام الإجراءات القانونية تّم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت،

حيث أحيلت إجراءات القضية على المثول الفوري ، أين صدر في حقهما أمر بالوضع رهن الحبس.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com