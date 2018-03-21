توقيف شخصين متورطين في سرقة المنازل بتمنراست 

أوقفت مصالح الامن لتمنراست شاب يبلغ من العمر 17 سنة بتهمة سرقة مسكن بحي الحفرة بذات الولاية .

وحسب معلومات تحوز النهار عليها عقب التحقيق مع القاصر اعترف بسرقة عدة منازل بحي سرسوف الحفرة تمنراست.

كما أفض التحقيق الى توقيف شخص ثاني يبلغ من العمر 31 سنة بحي قطع الواد الشاطو تمنراست، يقوم بشراء المسروقات.

والذي تبين أنه كان يقوم بتحريض الحدث على السرقة، ليقوم بشراء المسروقات من القاصر.

وبعد عرض هذا الأخير على نظام التعريف الآلي للبصمات”AFIS” تبين انه معروف بعدة هويات مختلفة.

بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهما أمام الجهات المختصة التي أصدر في حق الحدث أمر إيداع.

فيما صدر في حق المشتبه فيه الثاني سنتين حبس نافذ.