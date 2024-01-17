توقيف شخصين متورطين في عملية تزوير للأوراق النقدية

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى من توقيف شخصين تورطا في عملية تزوير للأوراق النقدية من العملة الوطنية. ومشتبه فيهما بالنشاط ضمن جماعة إجرامية.

وحسبما علم اليوم الأربعاء من هذه الهيئة الأمنية، فإن مصالح أمن دائرة العبادية تمكنت من توقيف شخصين. مشتبه فيهما كانا ينشطان ضمن جماعة إجرامية بعد فتح تحقيق إثر تلقي بلاغ من أحد الضحايا. استلم مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 14.000 دج تبين انه مزور. مشيرا إلى أن البحث جاري عن بقية أفراد هذه الجماعة.

وأضاف المصدر، أن التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة مكنت محققي المصلحة المعنية من توقيف المعنيين مع تحديد هوية شركائهم. فيما سمحت عملية تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهما الموقوفان من ضبط 7.30 غرام من الكيف المعالج. إضافة إلى وسائل تستعمل في النشاط الإجرامي.

للإشارة، تم تقديم الموقوفين أمام الجهة القضائية المختصة عن قضية ” تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية. جناية تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني ووضعها للتداول بطريقة غير شرعية”، استنادا لبيان مصالح الشرطة.