توقيف شخصين مختصين في تزوير أختام الدولة والملفات الإدارية بغرض النصب

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي، بشخصين مشتبه فيهما عن قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، تقليد أختام الدولة ومؤسساتها، النصب والاحتيال.

وفي بيان صحفي اليوم الثلاثاء، قضية الحال تعود إلى تسجيل فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بذات المقاطعة. قضية تزوير طالت ملفات إدارية ودفاتر عقارية.

وعليه تم فتح تحقيقات أفضت إلى توقيف المشتبه فيهما وحجز ملفات ووثائق إدارية مزورةو نسخ دفاتر عقارية مزورة. و أختام إدارية مزورة ومركبتين بالاضافة مبلغ بالعملة الوطنية يقدر بـ 140 مليون سنتيم. مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بـ 50 أورو.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا لإنجاز ملف جزائي.

