توقيف شخصين مشتبه فيهما بالإعتداء على سيارات المواطنين بشارع رضا حوحو

أوقف أمن العاصمة، ليلة الثلاثاء الى الأربعاء، المشتبه فيهم بالإعتداء على سيارات المواطنين بشارع رضا حوحو.

وحسب بيان ذات الجهة الأمنية، فقد تم توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية السكر العلني البين، متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير، مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة والاخلال بالنظام العام.

على إثر النداء من قاعة العمليات، ليلة الثلاثاءء الى الأربعاء، توجهت عناصر الشرطة، التابعة للأمن الحضري الرابع، مصطفى باشا، المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد الى شارع رضا حوحو بقطاع الاختصاص، لمعاينة الأوضاع بعين المكان.

ويأتي هذا بعد قيام شخصين في حالة سكر متفاوتة، بتحطيم زجاج عدد من السيارات المركونة بذات الشارع.

وقد تم السيطرة عليهما وتوقيفهما في الحال، حيث ضبط بحوزتهما على أسلحة بيضاء محظورة، ممثلة في سكين من الحجم الصغير، ساطور، ووحدة من الشماريخ “سينيال” مستعملة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية للنظر في ملفهم.