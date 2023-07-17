توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية سرقة بتلمسان

تمكنت عناصر أمن دائرة مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان. من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية السرقة من داخل مسكن مع إخفاء أشياء مسروقة.

وقائع القضية تعود إلى تقديم شكوى لفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مغنية. من طرف أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة من داخل مسكنه العائلي. طالت أغراض وأجهزة كهرومنزلية و دراجة نارية كبيرة الحجم.

الأبحاث والتحريات لقوات الشرطة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا مكنت من توقيف الجناة. يتعلق الأمر بشخصين مشتبه فيهما في العقد الثاني من العمر. مع استرجاع الأغراض والأجهزة الكهرومنزلية و الدراجة النارية محل السرقة.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة. من داخل مسكن بإستعمال مفاتيح مع إستحضار مركبة ذات محرك – إخفاء أشياء مسروقة. قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.