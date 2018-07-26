توقيف شخصين مطلوبين للعدالة بعين تموشنت

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية عين تموشنت خلال هذا الأسبوع من توقيف شخصين محل بحث.

العملية جاءت على إثر معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد بمكان واجدهما و بعد الترصد لهما و وضع خطة أمنية محكمة تم توقيفهما.

ويتعلق الأمر بالمدعو “س.م” 37 سنة محل بحث وصدور قرار نهائي للحبس عن قضية الضرب والجرح العمدي.

المدان بستة أشهر حبس نافدة الصادرة عن نيابة محكمة سيدي بلعباس وبعد توقيفه ضبط بحوزته على أقراص مهلوسة.

والمدعو”م .م” 33 سنة محل بحث عن قضية المشاجرة.

المشتبه فيه الأول تم تقديمه أمام نيابة محكمة عين تموشنت أين صدر في حقه شهرين حبس نافدة بخصوص قضية حيازة الأقراص المهلوسة بغرض الإستهلاك الغير الشرعي.

و المشتبه فيه الثاني سيتم تقديمه لاحقا أمام الجهات القضائية الطالبة .