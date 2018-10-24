توقيف شخصين مع حجز 1.7 كلغ من المخدرات بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيق بمعسكر من توقيف شخصين 48 و 42 سنة مختصين في ترويج المخدرات.

حيث تم حجز كمية من هذه السموم فاقت 1.7 كلغ من الكيف المعالج، و مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج فاق 150 مليون سنتيم.

بعد استغلال محكم لمعلومات حول نشاط المشتبه فيه الأول الذي كان ينقل كمية من هذه السموم من وهران الى احدى بلديات المحمدية.

بعد نصب نقطة مراقبة أمنية عند مدخل سيق، تم القاء القبض عليه وداخل مركبته 10 صفائح من الكيف المعالج قدر وزنها ب 972 غرام.

أضافة الى مبلغ مالي ليتم اقتياده لمقر أمن الدائرة حيث اسفر التحقيق معه الى كشف و توقيف شريكه و تفتيش مسكنه ليتم حجز كميات أخرى من السموم لتصل الكمية الإجمالية الى 1 كلغ و 745 غرام .

تم انجاز اجراء قضائي ضدهما و تقديمهما الى العدالة التي امرت بوضعهما رهن الحبس.