توقيف شخصين من المسيلة ومعسكر يحرضان على المساس بالمصلحة الوطنية عبر “الفايسبوك”

تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال الأسبوع الحالي، من معالجة قضية نوعية تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الإجتماعي.، وتداول منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والإخلال بالنظام العام.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن التحقيق في القضية، تمت من قبل فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة لأمن ولاية الأغواط، تحت إشراف المصلحة .المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. حيث أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، ينحدران من ولايتي المسيلة ومعسكر

وأوضح ذات المصدر، أن المشتبه فيهما، قاما بفتح مجموعة تضم عدة حسابات عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك. لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي. وكذا مناشير تحريضية أخرى تدعو إلى زعزعة الأمن والاستقرار. حيث وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.