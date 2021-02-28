توقيف شخصين نفذا عملية سطو على مركز بريد في “بوحمزة” ببجاية

الدرك تمكن من استرجاع خزانة فولاذية

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بجاية، من توقيف شخصين قاما بالسطو على مركز بريد، وانتهت عملية الدرك باسترجاع خزانة فولاذية مسروقة.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 16 جانفي المنصرم، أين تلقى أفراد وحدة من وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في بجاية، مكالمة هاتفية من طرف قابض بريد إحدى المراكز المتواجدة في بلدية “بوحمزة” بولاية بجاية، مفادها قيام ثلاثة أشخاص مجهولين باقتحام مركز بريد والاستيلاء على الخزانة الفولاذية والفرار إلى وجهة مجهولة على متن سيارة من نوع “رونو سامبول” رمادية اللون.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتفعيل مخطط السدود الشامل والموجه الخاص بالمجموعة، وبناءً على الاستعلامات، تم توقيف عنصرين من منفذي العملية واسترجاع السيارة والخزانة الفولاذية وكذا الوثائق الإدارية، مع حجز سلاح أبيض “سكين” وهاتفين نقالين، طوابع وصكوك بريدية، دفاتر للتوفير والاحتياط وختم خاص بمركز البريد، مع حجز 170 غ من المخدرات “كيف معالج” قدر وزنها بـ 170 غ.

ولا تزال تحقيقات وأبحاث الدرك متواصلة من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث واسترجاع ما تبقى من المسروقات.