توقيف شخصين وإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بجيجل

تمكنت مصالح الأمن بجيجل من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية.

تمكنت مصالح أمن جيجل، بحر الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة مختصة في التنظيم السرّي لرحلات الهجرة غير الشرعية، انطلاقا من السواحل الشرقية للوطن.

وأسفرت العملية على توقيف شخصين مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهم بين 27 و28 سنة، وحجز المعدات والتجهيزات المُهيأة لعملية الإبحار.

العملية، جاءت على إثر استغلال معلومات تحصلت عليها عناصر الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة الشقفة، تفيد بوجود تحضيرات للقيام بعملية إبحار سري من ساحل ولاية جيجل.

حيث تُوجت الأبحاث والتحرّيات بتحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، وحجز المعدات الخاصة، المتمثلة في محرك زورق، 30 لتر من البنزين، صفيحة معبأة بمادة صمغية “لاريزين”، مروحة محرك زورق، سترة نجاة بالإضافة إلى عربة لنقل الزوارق من الحجم الكبير.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.