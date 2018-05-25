توقيف شخصين وإسترجاع سيارة مسروقة بميلة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بميلة شخصين بتهمة سرقة السيارات مع إسترجاع مركبة مسروقة.

وحسب ذات المصدر فإن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي شكوى من مالك سيارة مفادها سرقة مركبته بأحد أحياء مدينة ميلة.

وعلى إثرها باشرت ذات المصالح التحريات التي أسفرت عن تحدد هوية المشتبه فيه والبالغ من العمر 31 سنة .

والذي إغترف أثناء التحقيق بالتهم المنسوبة له مستعملا في ذلك مفتاحا مستنسخا كونه استعملها في وقت سابق بإذن صاحبها.

كما مكنت التحريات العثورعلى مكان إخفاء المركبة حيث تم استرجاعها من مستودع بذات المدينة يعود لأحد أصدقاء السارق تم توقيفه أيضا.

وقد تم تقديم المشتبه بهما لدى الجهات القضائية.