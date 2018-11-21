توقيف شخصين وإسترجاع سيارتين مسروقتين بالمسيلة

تمكن الدرك الوطني بالمسيلة، من توقيف وإسترجاع مركبة مسروقة في ظرف وجيز، وتوقيف شخصان مشتبهان بهما.

حيثيات القضية تعود لإتصال مالكها بالرقم الأخضر، على الساعة “15.43” كان في مطاردة سيارته “سيات ليون”، التي سرقت منه بولاية البرج.

وبفعل تفعيل مخطط محكم للمجموعة وسد جميع الطرق، تم توقيف المركبة وإسترجاعها في حدود الساعة “16.10”، حسب البيان.

ليتم توقيف شخصان كان على متنها و يتعلق الأمر بالمسمى ” ص. إ ” والمسمى ” ب. ب ” .

وفي نفس السياق تم توقيف شخصان وإسترجاع سيارة مسروقة بيجو607 من وسط مدينة المسيلة في ظرف وجيز وبعد حوالي 06 ساعات.

التحقيق أثبت وجود شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات مكونة من أكثرمن 3أشخاص، و بقي واحد منهم في حالة فرار