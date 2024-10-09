قناة النهار توقيف شخصين واسترجاع قرابة 170 مليون سنتيم بقسنطينة بقلم قناة النهار نشر في 09 أكتوبر 2024 - 13:40 أمن شارك غرِّد أرسل 65 0 توقيف شخصين واسترجاع قرابة 170 مليون سنتيم بقسنطينة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9X3vv اقرأ أيضا تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر باتنة / الأوحال تمنع التلاميذ من الدراسة وتحاصر عشرات العائلات ببريكة قناة النهار 27 سبتمبر تيارت / نصيرة .. معاناة أم وأطفالها الأربعة داخل غرفة من الحجر بقرية العسايلية قناة النهار 28 سبتمبر ريبورتاج / الطيران الشراعي في الجزائر قناة النهار 25 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر جزائريون : هكذا يعيش النزلاء بمؤسسات إعادة التأهيل قناة النهار 23 سبتمبر باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر تعليم عالي : الأمن السيبراني .. بوصلة الطلبة لتحصين الأنظمة المعلوماتية للجزائر قناة النهار 24 سبتمبر مدير حملة المترشح قيس سعيد: الجزائر شقيقتنا الكبرى والرئيس تبون تربطه صداقة وطيدة مع قيس سعيد قناة النهار 07 أكتوبر مالية: ضعف المنحة السياحية .. الأزمة تنفرج قريبا قناة النهار 07 أكتوبر