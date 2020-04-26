تمكنت عناصر الأمن الحضري السابع من توقيف شخصين واسترجاع 2643 علبة سجائر و90 مليون سنتيم سرقت من محل تجاري بسوق اهراس.

في عملية نوعية قام بها عناصر الأمن الحضري السابع بأمن سوق أهراس ، أسفرت عن توقيف شخصين و إسترجاع 2634 علبة سجائر من مختلف الأنواع بالإضافة و376 كيس من مادة الشمة.

وقائع القضية جاءت بناء على شكوى تقدم بها ضحية في العقد الثالث من العمر، مفادها تعرض محله التجاري المخصص لبيع التبغ والكبريت إلى السرقة التي طالت كمية كبيرة من مادة التبغ والشمة.

بالإضافة إلى مبلغ من المال والمقدر بـ 90 مليون سنتيم و 03 عصافير من نوع الحاسون وبطاقات التعبئة [موبيليس ، جيزي ، أوريدو] مقيدا شكواه ضد أشخاص يجهل هويتهم.

وقد تنقل عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان وبعد المعاينة من قبل عناصرالشرطة العلمية تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

أين تم إستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، اين تم إسترجاع المسروقات وتوقيف شخصين وتحويلهما إلى مقر الشرطة .

وبإستكمال جميع الإجراءات القضائية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهما، عن جرم تكوين جمعية اشرار و السرقة بالكسر، سيحالان بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.