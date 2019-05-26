توقيف شخصين وتفكيك شبكة دعم للإرهاب في بومرداس

بعد أسبوع من توقيف 3 عناصر ينشطون ضمن نفس التنظيم

أفادت مصادر لـ«النهار»، بأن مصالح الأمن لشرق ولاية ببومرداس تمكنت من تفكيك شبكة دعم وإسناد المجموعات الإرهابية المسلحة.

والنشطة بمنطقة دلس، مكونة من شخصين في عقدهما الثاني وأحدهما طالب جامعي تبين أنه كان على اتصال بتنظيم إرهابي ينشط بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصدرنا، فإن عنصري الدعم الموقفين، أمس، أحدهما ينحدر من بلدية دلس والعنصر الثاني من العاصمة، وهو قريب

العنصر الأول ويقيم معه منذ أشهر، وقد تبين أنهما كانا يعملان كعنصري دعم وإسناد للمجموعات الإرهابية التي لا تزال

ناشطة، خصوصا في الجهة الشرقية لبومرداس والحدود مع تيزي وزو. وحسب ذات المصدر، فإن هذه العملية تمت

بعد ورود معلومات مؤكدة لعناصر الأمن عن وجود نشاط لإرهابيين في المناطق السالفة، وكذلك التحقيقات التي قام

بها ذات العناصر مع ثلاثة عناصر إرهابية تم توقيفهما، الأسبوع المنصرم، وتحويلهما على الحبس المؤقت، وتم التأكد

من وجود علاقة بين جميع العناصر وعملها لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة. وقد أسفرت العملية الأخيرة عن حجز

هواتف نقالة مع شرائح مستخرجة ببطاقات مزورة، خاصة لدى المتهم الثاني الطالب الجامعي ومبلغ مالي معتبر،

إلى جانب مجموعة من المناشير المحرضة وكذا ذاكرة هاتف نقال تحوي أناشيد وتسجيلات خاصة بتنظيم إرهابي

ينشط في الخارج، كما تم رصد مكالمات هاتفية مع إرهابيين تابعين لذات التنظيم يدعونه للالتحاق بهم باسم الجهاد.

للتذكير، فإن العملية جاءت بعد أيام قليلة فقط من توقيف شبكة دعم وإسناد مجموعات إرهابية تنشط بين شرق

بومرداس وتيزي وزو، وقبلها بأيام كانت عملية تمشيط مكثفة لقوات الجيش قامت بها على مستوى منطقة أصواف

التابعة لبلدية دلس، حيث تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين وحجز سلاحيهما هذا بعد اشتباكات بينهم.