توقيف شخصين وحجز أختام مؤسسات حكومية وطبية مزورة بتيارت

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة “مهدية” بولاية تيارت من توقيف شخصين وحجز أختام مؤسسات حكومية وطبية.

وأفادت مصالح الأمن أن الشخصين تورطا في عملية التزوير و إستعمال مزور في وثائق إدارية، وتقليد أختام الدولة واستعمالها، إنتحال إسم الغير على نحو غير شرعي.

وأوضحت أن عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 46 سنة، تمت إثر معلومات وردت إلى مصالح أمن دائرة مهدية مفادها قيام أحد الأشخاص بتزوير وثائق إدارية مقابل مبالغ مالية ببلدية مهدية.

حيث تم إستغلال المعلومة وتم على الفور فتح تحقيق في القضية التي سبق وأن تطرقت إليها النهار وبناء على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية، لتفتيش مسكن المشتبه فيه.

وتم ضبط وحجز جهاز طابلات من نوع ipad ،جهاز إعلام آلي محمول، مجموعة من الوثائق الإدارية ،محل شبهة بخصوص التزوير لإدارات مختلفة ، أربعة ذاكرات (فلاش ديسك) محملين بوثائق تم وضعها عن طريق ماسح ضوئي (سكانير) جاهزة للطباعة عليها أختام أطباء ومؤسسات تابعة للدولة، بطاقتي ذاكرة، ختمان دائريان لمؤسستين عموميتين، ختم مستطيل الشكل ، أوراق نقدية بالعملة الصعبة لمختلف الدول.

كما أسفرت التحقيات عن الكشف وتوقيف توقيف مشتبه فيه ثاني في القضية يبلغ من العمر 33 سنة بعد إستكمال التحقيقات قدم المتهمان امام وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية الذي أحال بدوره القضية على قاضي التحقيق.

وصدر في حق المتهم الرئيسي أمر إيداع ، عن جناية تقليد أختام الدولة واستعمالها ، جنحة تزوير شهادات ووصولات وبطاقات ووثائق صادرة عن سلطة إدارية ، جنحة إستعمال وثائق الغير على نحو غير شرعي.

فيما صدر في حق المشتبه فيه الثاني إستدعاء مباشر .