توقيف شخصين وحجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس في العاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمارة بالتنسيق مع مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر عدة ولايات من الوطن.

بعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات واستعمال تقنيات التحري الخاصة، تم تحديد هويات عناصر الشبكة. وأماكن تواجدهم، أين تم وضع خطة أمنية محكمة.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين مع حجز 14367 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ. هواتف نقالة بالإضافة الحجز مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل هذه السموم.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.