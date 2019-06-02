توقيف شخصين وحجز أزيد من 18 ألف قرص مهلوس ببلدية عين سمار بقسنطينة

تمكنت فرقة البحث و التحري، التابعة الأمن ولاية قسنطينة، من حجز 18 الف و180 قرصا من المؤثرات العقلية.

وحسبما علم اليوم الأحد من خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة، فقد تم توقيف شخصين بصدد ترويج هذه المهلوسات ببلدية عين سمارة.

وأوضح ذات المصدر أن التوقيف والحجز، جاء بناء على معلومات، تفيد بوجود شبكة إجرامية، تقوم بترويج المخدرات باستعمال سجل تجاري قديم، ومحل يستعمل في تخزين البضاعة، بعد عملية شراء الأدوية بفواتير وهمية.

وقد تم ضبط خطة محكمة، أسفرت عن توقيف المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم ما بين 38 إلى 45 سنة، وحجز البضاعة التي كانت بالمستودع.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الخروب بقسنطينة، بتهمة حيازة الأقراص المهلوسة والمتاجرة بها.