توقيف شخصين وحجز أزيد من 2 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعنابة من توقيف شخصين مشتبه فيهما مسبوقين قضائيا في قضايا ترويج المخدرات.

وحسب معلومات لـ النهار فإن المشتبه فيهما تتراوح أعمارهما ما بين 48 و50 سنة، تم حجز بحوزتهما كمية من المخدرات يتجاوز وزنها الإجمالي بـــ 2.27 كلغ من القنب الهندي.

إضافة إلى قرصين من الحبوب المهلوسة من نوع كيتيل ، حيث وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وتقديمهما أمام العدالة.

أين صدر في حقهما أمر إيداع عن قضية حيازة المخدرات بغرض المتاجرة.