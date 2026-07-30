توقيف شخصين وحجز أزيد من 20 كلغ “كيف” بباب الزوار

تمكنت عناصر مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار الأسبوع المنصرم. من توقيف مشتبه فيهما لضلوعهما في قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

كما مكنت العملية من حجز زيد من 20 كلغ كيف معالج ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 04 ملايين و 500 ألف.

وكشف بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الخميس، هذه العملية نفذت عقب تحريات ميدانية مكثفة. مكنت المحققيين من كشف نشاط مشتبه فيهما يروّجان المخدرات ليتم تحديد هويتهما وتوقيفهما. مع ضبط هذه الكمية من السموم.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت من إسترجاع مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج.

اين تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية .

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