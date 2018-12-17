توقيف شخصين وحجز أزيد من 2000 قرص مهلوس بميناء مستغانم

تمكنت فرقة مصالح الجمارك وشرطة الحدود البحرية، بالمحطة البحرية لميناء مستغانم، بحجز أزيد من 2300 قرص مهلوس ومؤثر عقلي، و250 علبة الأدوية المستعملة.

العملية، جاءت عقب تفتيش ذات المصالح لأمتعة المسافرين ومركبة سياحية تحمل ترقيم أوروبي، على متن باخرة قادمة من فالنسيا الإسبانية.

والتي أسفرت، عن حجز أزيد من 20 نوعا من الأقراص المهلوسة والتي بلغت 2311 قرص، و255 علبة الأدوية المستعملة.

وذكرت ذات المصالح، بأن المحجوزات تم ضبطها عند مسافرين إثنين من جنسية أجنبية، حيث قامت شرطة الحدود بإيقافهما والتحقيق معهما.