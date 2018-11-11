توقيف شخصين وحجز أزيد من 2400 قارورة خمر و293 قرص مهلوس بغليزان

تمكنت مصالح الأمن بغليزان من حجز 2416 وحدة من المشروبات الكحولية و293 قرص مهلوس وتوقيف شخصين في عمليتين متفرقتين.

وحسب ذات المصالح فإن العملية الأولى تمت بواد ارهيو أين تم العثورعلى الكمية المذكور من الخمور داخل منزل المشتبه فيه.

بينما العملية الثانية قامت بها فرقة البحث والتحري لغليزان أين تم توقيق مروّج المهلوسات وعند تفتيش مسكنه تم ضبظ 293 قرص مهلوس.

وكذا 48 غرام من القنب الهندي” مع العثور أيضا على 3 أسلحة بيضاء وجهاز صاعق كهربائي و4 قارورات سائل مخدر.

وقد تم تقديم المشبه فيهما أمام الجهات القضائية