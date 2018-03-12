عاجل

توقيف شخصين وحجز أزيد من 4600 قارورة خمر بالجلفة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف شخصين وحجز أزيد من 4600 قارورة خمر بالجلفة
بقلم م. فيصل

أوقفت مصالح أمن الجلفة شخصين وحجزت أزيد من 4600 قارورة خمر و104 قرص ملهوس في قضيتين متفرقتين.

وحسب ذات الهئية، فقد تمكنت الشرطة القضائية من حجز قرابة 4680 قارورة خمر كانت على متن شاحنة بمدينة الجلفة.

كما ألقت القبض على سائق الشاحنة البالغ من العمر 48 سنة، بتهمة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

بينما أسفرت الشرطة  العملية الثانية عن توقيف  شخص في العقد الرابع من عمره مسبوق قضائياً وبحوزته  كمية من الحبوب المهلوسة.

حيث تم العثور بحوزته كمية من الحبوب المهلوسة قدرت ب 104 قرص كانت مخبأة داخل مسكنه بإحكام قصد  ترويجها

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام  وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital