توقيف شخصين وحجز أزيد من 4600 قارورة خمر بالجلفة

أوقفت مصالح أمن الجلفة شخصين وحجزت أزيد من 4600 قارورة خمر و104 قرص ملهوس في قضيتين متفرقتين.

وحسب ذات الهئية، فقد تمكنت الشرطة القضائية من حجز قرابة 4680 قارورة خمر كانت على متن شاحنة بمدينة الجلفة.

كما ألقت القبض على سائق الشاحنة البالغ من العمر 48 سنة، بتهمة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

بينما أسفرت الشرطة العملية الثانية عن توقيف شخص في العقد الرابع من عمره مسبوق قضائياً وبحوزته كمية من الحبوب المهلوسة.

حيث تم العثور بحوزته كمية من الحبوب المهلوسة قدرت ب 104 قرص كانت مخبأة داخل مسكنه بإحكام قصد ترويجها

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.