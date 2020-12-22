توقيف شخصين وحجز أزيد من 5 آلاف قرص مهلوس في الشلف

تمكنت اليوم الثلاثاء، عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الشلف، من توقيف شخصين أعمارهما 28 و32 سنة ينشطان ضمن شبكة إجرامية.

وتقوم هذه الشبكة الإجرامية، بنقل المؤثرات عبر عدة ولايات من الوطن لغرض بيعها وترويجها في أوساط الشباب.

وتم خلال هذه العملية النوعية، حجز 5100 قرص مهلوس.

هذا وجاءت عملية التوقيف والحجز استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة، تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية عبر عديد الولايات.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية، أسفرت العملية علة توقيف المشتبه فيهما بإحدى ولايات وسط البلاد.

وضبط بحوزة الموقوفين، 5100 قرص مهلوس.

ليتم إنجاز الملف الجزائي للموقوفين عن قضية الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتم إحالة المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.