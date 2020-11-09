توقيف شخصين وحجز أزيد من 6 آلاف قرص مهلوس بتيارت

تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة.

وجاءت عملية الاطاحة بالمتهمين ” 40 و42 سنة”، إثر معلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل عن قدوم سيارتين من ولاية تبسة باتجاه احدى الولايات الغربية، وبحوزتهم كمية كبيرة من المهلوسات.

أين تم وضع كمين للمشتبه فيهما بمدخل مدينة تيارت، وبعد توقيف سيارتين، عثر في احداهما على 6600 وحدة من الاقراص المهلوسة من نوع بريغابالين كانت مخبأة بإحكام.

وتبين أن المتورطبن قدما من ولاية تبسة، وكانا في طريقهما إلى ولاية وهران.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، للنظر في قضيتهما.