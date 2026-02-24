توقيف شخصين وحجز أكثر من 5 آلاف قرص مؤثر عقلي بباب الزوار

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار، خلال الأسبوع المنصرم. من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. مع حجز كمية معتبرة من هذه السموم.

وجاءت هذه العملية إثر تحريات ميدانية مكثفة باشرتها عناصر الشرطة. حيث تم كشف نشاط المشتبه فيهما اللذين كانا ينشطان في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وبعد تحديد هويتهما ومكان تواجدهما، تم توقيفهما وضبط الكمية المحجوزة مخبأة داخل مساكنهما.

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليمياً. عن حجز5501 قرص مؤثر عقلي.

إضافة إلى99.76 غراماً من المخدرات (كيف معالج).وكذا مبلغ مالي يقدر بـ22 مليوناً و500 ألف سنتيم، يُشتبه في كونه من عائدات الترويج.و6 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة. لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق ملف جزائي.